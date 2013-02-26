Джанет Джексон — жена миллиардера

Известная американская певица Джанет Джексон тайно вышла замуж за миллиардера из Катара Виссаму аль-Мана. О помолвке Джексон и аль-Мана писали газеты еще в конце декабря 2012 года. Тогда 37-летний бизнесмен подарил 46-летней певице дорогое кольцо, и Джанет Джексон не раз признавалась журналистам, что «очень боится его потерять».

Во вторник выяснилось, что в конце декабря прошлого года состоялась не только помолвка, но и сама свадьба. Сами молодожены в официальном сообщении назвали свадьбу «тихой, частной и красивой церемонией». «Ходят слухи, что у нас была вычурная свадьба. Это не так», — заявила Джексон. «В качестве свадебных подарков друг другу мы вложили деньги в наши любимые благотворительные детские фонды», — отметила певица.

Джексон — младшая сестра «короля поп-музыки» Майкла Джексона. Она начала выступать в возрасте семи лет, в 16 выпустила первый альбом. По данным журнала Billboard, артистка входит в список самых продаваемых исполнителей за всю историю современной поп-музыки.

Джанет Джексон начала встречаться с Виссамой аль-Мана еще в 2010 году. До этого у нее было еще два мужа. В 1984 году она вышла замуж за певца Джеймса де Барджа, однако брак распался через год. В 1991 году Джанет Джексон сыграла свадьбу со клипмейкером Рене Элизондо — об этом замужестве Джексон никто не знал вплоть до развода в 2000 году.