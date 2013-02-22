Премьерский кот изгнан из МИДа

Питомец британского премьер-министра Дэвида Кэмерона кот Ларри, который в октябре прошлого года стал звездой мировой прессы из-за драки с кошкой министра финансов Джорджа Осборна, не смог попасть в МИД Великобритании.

Ларри, как и его оппонентка кошка Фрейя, регулярно посещает здание внешнеполитического ведомства на Кинг-Чарльз-стрит — оно расположено близ резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10. Но в пятницу утром на привычном для кота маршруте возникло препятствие: щель в двери, в которую обычно пролезал Ларри, оказалась закрыта пластиковым экраном, пишет The Daily Mail. Немного посидев рядом, сбитый с толку кот был вынужден вернуться домой. Но животное, уткнувшееся в дверь МИДа, успели заснять журналисты.

Скорее всего, министерство иностранных дел пошло на крайние меры, чтобы остановить бывшего главного мышелова премьерской резиденции. Вход коту заблокировали после жалоб сотрудников, страдающих аллергией на кошек. Однако внезапно на помощь кошачьим пришел сам министр иностранных дел: после появления в СМИ скандальных сообщений о том, что Ларри стал «персоной нон грата», Уильям Хейг распорядился убрать пластиковый барьер. «Фрейя и Ларри часто посещают министерство, и, кажется, им нравится это здание, — сказал представитель ведомства. — Подавляющему большинству наших сотрудников нравится видеть их. Но у некоторых, в том числе страдающих аллергией на кошек, их появление вызывает беспокойство. Были приняты меры по решению этих проблем. Сейчас проверяется, были ли эти меры необходимыми. Поэтому министр иностранных дел попросил, чтобы барьер для кошек был немедленно снят».

Инцидент стал еще одной вехой в неудачной карьере Ларри. Кот появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года — он был «назначен» главным мышеловом. Однако в сентябре 2012 года Дэвид Кэмерон был вынужден «уволить» своего питомца, так как за 18 месяцев Ларри поймал всего одну мышь.