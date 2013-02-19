Полицейский пес написал рапорт

Полицейский пес в Великобритании написал рапорт по запросу Королевской прокуратуры, пишет издание The Sun. Гособвинители послали запрос в полицейский участок с тем, чтобы сотрудник по имени Пич отчитался по происшествию, свидетелем которого он стал, а именно подробно описал детали ареста злоумышленника.

Кинолог, который получил запрос на имя своего пса, не раз пытался объяснить прокуратуре, что в документы закралась ошибка и в их полицейском участке нет сотрудника по имени Пич, а есть только полицейская собака. Однако, запросы следовали один за другим и, вконец потеряв терпение, полицейский составил рапорт от имени пса.

На бланке свидетельских показаний отмечено, что возраст «сотрудника Пича» — 4 года. Далее следует несколько предложений, написанных неуклюжим почерком большими печатными буквами: «Я преследовал его. Я укусил его. Плохой человек. Вкусный. Хороший мальчик. Хороший мальчик Пич». В конце стояла подпись в виде отпечатка собачьей лапы.

Королевская прокуратура пока не прокомментировала находчивость констебля.