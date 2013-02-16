Работодатель пить не научил

Канадскую пивную компанию оштрафовали на $218 тыс. после того, как ее работник умер, выпив украденную бутылку из-под водки, в которой оказался не алкоголь, а стеклоочиститель.

«Пивовары Retail Inc. признали себя виновными в неспособности ознакомить работника с техникой безопасности при обработке, хранении и использовании жидкого химического вещества», — говорится в заявлении Министерства труда провинции Онтарио.

В прошлом году сотрудник розничной сети Ontario's Beer Stores скончался после двухдневного употребления жидкости для очистки автомобильных стекол. Причем незадачливый работник пил ядовитую жидкость даже на рабочем месте. Имя сотрудника в тексте не упоминается, однако известно, что он работал в Brake Mobile Wash, компании-подрядчике Ontario's Beer Stores. В его задачи входило мыть грузовики доставляющие пиво в магазины.

Как выяснилось в ходе расследования, 8 апреля 2012 года на рабочем месте мужчина вместе с еще одним своим коллегой обнаружил 1,5-литровую пластиковую бутылку из-под водки, заполненную светло-голубой жидкостью. Позднее эксперты определили, что это был стеклоочиститель Ultra Clear-brand.

Двое мужчин сделали по несколько глотков омывающей жидкости прямо на рабочем месте еще до окончания смены. Как рассказал представитель министерства труда Мэтт Блейджер, погибший взял оставшуюся часть экзотического напитка домой и пил его в течение двух дней.

В итоге работник скончался в больнице от отравления метанолом. Его коллеге повезло больше, ему пришлось пройти процедуру диализа, чтобы очистить кровь после того, как полиция предупредила его, сообщив о причинах гибели собутыльника.

В Министерство труда Онтарио признали, что работники украли бутылку на заднем сидении одного из грузовиков и, тем не менее, заявили, что «несанкционированное завладение» ядом не оправдывает «небрежных действий» руководства компании.

Ontario's Beer Stores вынуждена была признать себя виновной, когда дело дошло до суда. «Мы принимаем решение суда по этому вопросу и выражаем наши самые искренние соболезнования близким умершего», — заявил президент компании Тед Мороз. Более того, он добавил, что после инцидента, компания наняла сторонних аудиторов, чтобы проверить все сервис-центры и «убедиться в отсутствии возможности для повторения подобной ошибки».