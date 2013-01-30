Обезьяны разнесли деревню

Стая разъяренных обезьян напала на деревню Тодданг Пулу в восточной Индонезии, на острове Сулавеси. Дикие животные, пришедшие из соседнего леса, врывались в дома и набрасывались на людей, пишет газета The Sun.

По словам пресс-секретаря провинции Амбо Элла, в бойне участвовали около десятка приматов. Никто из этих обезьян не пострадал, передает Associated Press: люди просто не успевали опомниться, чтобы нападать в ответ. Индонезийцы понесли потери — семь человек получили ранения различной степени тяжести. Один житель деревни до сих пор находится в критическом состоянии в больнице: примат изрядно искусал 16-летнего подростка. Многие дома оказались разрушены.

Индонезийцы, перенесшие атаку обезьян, до сих пор находятся в шоке и то и дело впадают в панику. Работают ли с ними психологи, неизвестно. Пока власти провинции Южный Сулавеси пытаются выяснить, почему приматы решили напасть на деревню. Эксперты в недоумении: обычно обезьяны боятся людей.

Наблюдатели отмечают, что странное происшествие напоминает сюжет фильма «Восстание планеты обезьян», вышедшего в 2011 году. В этой ленте агрессивные шимпанзе, наделенные интеллектом, атакуют людей, устраивая настоящую революцию.