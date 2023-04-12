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Звездное притяжение: как СССР и США осваивали космос

Россия и США уже на протяжении более 60 лет, несмотря на политическую ситуацию и нестабильные отношения, продолжают сотрудничество в космосе во благо развития отрасли и науки в целом. Оно началось в 1962 году с подписания договора о сотрудничестве в области метеорологии и составлении карты магнитного поля земли. С тех пор только между СССР и США было подписано более 40 документов в космической сфере.

Прорывным совместным проектом стал Экспериментальный полёт «Аполлон» — «Союз», также известный как «рукопожатие в космосе» — две космические державы в самый разгар Холодной войны отправили на орбиту космические корабли и состыковали их. Базовые элементы советского стыковочного модуля используются до сих пор.

Следующим крупным совместным проектом стала орбитальная станция «Мир», на которой с 1986 по 2000 год работали космонавты двух стран. На станции побывали 104 космонавта и астронавта 12 государств, было проведено более 23 тыс. экспериментов. В 2001 году стало известно, что станция выработала свой ресурс и ее затопили.

Преемницей «Мира» стала МКС – Международная космическая станция, которая эксплуатируется с 1998 года. Планируется использовать станцию до 2024 года, рассматривается продление до 2028 и до 2030 года. Сейчас российские и американские космонавты прибывают на МКС в рамках перекрестных полетов – астронавтов доставляют на российских ракетах, а космонавтов на американских аппаратах SpaceX. Проект станции на протяжении всей своей работы вызывает много критики из-за своей высокой стоимости, однако совместная работа над ним привела к беспрецедентно близкому уровню сотрудничества межу главными эксплуатантами – Россией и США.

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