Плесень на хлебе и срез глаза улитки: лучшие научные фото России

Кристаллы янтарной кислоты, срез глаза виноградной улитки, раствор минеральной воды со спиртом, структуры магнитного поля в электронном микроскопе. Нет, это не фантазии нейросети. Телеканал «Наука» подвел итоги конкурса «Снимай науку!» и выбрал лучшие научные фотографии.

Работы принимали в восьми номинациях: «Люди в науке», «Микроизображения», «НеФото», «Серия изображений», «Природа», «Наука вокруг нас», «Космос». Новой для этого года стала номинация – «Исследуя мировой океан». Особое внимание здесь привлек ученый серый тюлень Филипп.

Конкурс проводят ежегодно с 2017 года. В 2023 году на рассмотрение жюри поступило больше 2 тыс. уникальных кадров красоты науки со всей России. «Газета.Ru» эксклюзивно публикует 11 фотографий с конкурса.