Луна закрыла Солнце: кадры редкого гибридного затмения

Полное солнечное затмение произошло 20 апреля – Луна закрыла собой Солнце, образовав черный круг, обрамленный белым светом.

В северных широтах астрономическое явление, увы, наблюдать не удалось. Широта видимости сегодняшнего затмения – всего несколько десятков километров. Лучше всего «совпадение» силуэтов Солнца и Луны было видно в южном полушарии – особенно в Индийском океане. Заснять затмение, в частности, удалось жителям Индонезии, Австралии и Филиппин.

По словам сотрудников Ярославского планетария, передает 76.RU, в Нечерноземье хороших условий для наблюдения солнечного затмения не стоит ждать до 2142 года.

«Неполных солнечных затмений в году бывает от четырех до пяти, лунных — до трех», — рассказали ярославские астрономы.

Московский планетарий сообщает, что затмение 20 апреля — редкое, гибридное — сначала частичное, а потом уже полное.

О том, где можно было увидеть солнечное затмение 20 апреля — в материале «Газеты.Ru».