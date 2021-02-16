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Гордость советского автопрома: 45 лет грузовику «КамАЗ»

В конце 1969 года в Набережных Челнах по постановлению партии и правительства СССР началось строительство Камского автозавода («КамАЗ»). Он был рассчитан на производство 150 тыс. большегрузных автомобилей и 250 тыс. двигателей в год. В 1974-м был подготовлен первый опытный образец, а 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера сошел первый серийный грузовик. По традиции тех лет машины из первой партии украсили лозунгом «Наш подарок XXV съезду КПСС».

КамАЗ-5320 был оснащен трехместной кабиной, расположенной над двигателем и откидывающейся вперед. Двигатель, сцепление и коробка передач образовывали единый силовой агрегат, установленный на передних, задних и поддерживающей опорах. Самый первый грузовой автомобиль-тягач «КамАЗ-5320» долгое время работал в Башкирии, позднее был выкуплен музеем и восстановлен. Сейчас он выставлен в качестве музейного экспоната.

Уже ко времени сдачи в эксплуатацию первой очереди завода в конце 1976 года «КамАЗ» обладал огромными производственными фондами. Они были в два раза выше, чем на ВАЗе, и в три раза превосходили общеотраслевой показатель по Минавтопрому. Темпы роста производства на «КамАЗе» были рекордными. За первые полтора года завод выпустил 15 тыс. автомобилей, а в июне 1979-го количество собранных машин перевалило за 100 тыс. В 1988 году была образована заводская гоночная команда «КАМАЗ-мастер» — многократный победитель престижных ралли-рейдов, начиная с «Дакара». В 2018 году «КамАЗ» начал поставлять для транспортной системы Москвы электробусы и зарядные станции.

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Первые опытные образцы автомобилей &laquo;КамАЗ&raquo;, 1976 год Первые опытные образцы автомобилей &laquo;КамАЗ&raquo;, 1976 год
Грузовые автомобили &laquo;Камаз&raquo; (сельскохозяйственный вариант и седельный тягач с полуприцепом), которые предполагается выпускать на Камском автомобильном заводе в центре Москвы, 1974 год Грузовые автомобили &laquo;Камаз&raquo; (сельскохозяйственный вариант и седельный тягач с полуприцепом), которые предполагается выпускать на Камском автомобильном заводе в центре Москвы, 1974 год
Передовые сборщики главного конвейера камского объединения по производству большегрузных автомобилей &laquo;КамАЗ&raquo;, 1976 год Передовые сборщики главного конвейера камского объединения по производству большегрузных автомобилей &laquo;КамАЗ&raquo;, 1976 год
Главный конвейер Камского автомобильного завода, 1991 год Главный конвейер Камского автомобильного завода, 1991 год
Члены делегации Коммунистической партии Франции во главе с заместителем главного секретаря партии Жоржем Марше осматривают двигатель, который позже будет устанавливаться на &laquo;КамАЗ&raquo;, 1971 год Члены делегации Коммунистической партии Франции во главе с заместителем главного секретаря партии Жоржем Марше осматривают двигатель, который позже будет устанавливаться на &laquo;КамАЗ&raquo;, 1971 год
Автомобили &laquo;КамАЗ&raquo; на стоянке перед заводом, 1982 год Автомобили &laquo;КамАЗ&raquo; на стоянке перед заводом, 1982 год
5000-й автомобиль &laquo;КамАЗ&raquo; сходит с конвейера Камского автозавода, 1976 год 5000-й автомобиль &laquo;КамАЗ&raquo; сходит с конвейера Камского автозавода, 1976 год
Вахтовый автобус-вездеход Камского автомобильного завода на ВДНХ, 1991 год Вахтовый автобус-вездеход Камского автомобильного завода на ВДНХ, 1991 год
Участница коммунистического субботника, слесарь-сборщик главного конвейера &laquo;КамАЗ&raquo; Светлана Давлетшина, 1982 год Участница коммунистического субботника, слесарь-сборщик главного конвейера &laquo;КамАЗ&raquo; Светлана Давлетшина, 1982 год
Полноприводные автомобили КамАЗ-43101 во время испытательного пробега, 1991 год Полноприводные автомобили КамАЗ-43101 во время испытательного пробега, 1991 год
6105989 13.12.2019 13 декабря 2019. Президент России Владимир Путин в кабине автомобиля Kamaz Continent во время посещения ПАО &laquo;КамАЗ&raquo;, 2019 год 6105989 13.12.2019 13 декабря 2019. Президент России Владимир Путин в кабине автомобиля Kamaz Continent во время посещения ПАО &laquo;КамАЗ&raquo;, 2019 год
Машина экипажа 501 в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова спортивной команды &laquo;КАМАЗ-мастер&raquo; на трассе 6-го этапа ралли-марафона &laquo;Дакар-2021&raquo; в классе грузовиков в Саудовской Аравии,январь 2021 года Машина экипажа 501 в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова спортивной команды &laquo;КАМАЗ-мастер&raquo; на трассе 6-го этапа ралли-марафона &laquo;Дакар-2021&raquo; в классе грузовиков в Саудовской Аравии,январь 2021 года
Полицейский автозак на базе автомобиля &laquo;КамАЗ&raquo; на территории аэропорта Внуково, 17 января 2021 года Полицейский автозак на базе автомобиля &laquo;КамАЗ&raquo; на территории аэропорта Внуково, 17 января 2021 года
Гоночный грузовик российской команды &laquo;КаМАЗ&nbsp;- Мастер&raquo; производит тестовый заезд на полигоне команды, 2011 год Гоночный грузовик российской команды &laquo;КаМАЗ&nbsp;- Мастер&raquo; производит тестовый заезд на полигоне команды, 2011 год
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Первые опытные образцы автомобилей «КамАЗ», 1976 год
Грузовые автомобили «Камаз» (сельскохозяйственный вариант и седельный тягач с полуприцепом), которые предполагается выпускать на Камском автомобильном заводе в центре Москвы, 1974 год
Передовые сборщики главного конвейера камского объединения по производству большегрузных автомобилей «КамАЗ», 1976 год
Главный конвейер Камского автомобильного завода, 1991 год
Члены делегации Коммунистической партии Франции во главе с заместителем главного секретаря партии Жоржем Марше осматривают двигатель, который позже будет устанавливаться на «КамАЗ», 1971 год
Автомобили «КамАЗ» на стоянке перед заводом, 1982 год
5000-й автомобиль «КамАЗ» сходит с конвейера Камского автозавода, 1976 год
Вахтовый автобус-вездеход Камского автомобильного завода на ВДНХ, 1991 год
Участница коммунистического субботника, слесарь-сборщик главного конвейера «КамАЗ» Светлана Давлетшина, 1982 год
Полноприводные автомобили КамАЗ-43101 во время испытательного пробега, 1991 год
6105989 13.12.2019 13 декабря 2019. Президент России Владимир Путин в кабине автомобиля Kamaz Continent во время посещения ПАО «КамАЗ», 2019 год
Машина экипажа 501 в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова спортивной команды «КАМАЗ-мастер» на трассе 6-го этапа ралли-марафона «Дакар-2021» в классе грузовиков в Саудовской Аравии,январь 2021 года
Полицейский автозак на базе автомобиля «КамАЗ» на территории аэропорта Внуково, 17 января 2021 года
Гоночный грузовик российской команды «КаМАЗ - Мастер» производит тестовый заезд на полигоне команды, 2011 год
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