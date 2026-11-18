Nature: Homo erectus жил в тропических лесах Китая до 184 тыс. лет назад

Человек прямоходящий (Homo erectus) жил на юге Китая значительно позже, чем считалось, — в густых тропических лесах между 324 тыс. и 184 тыс. лет назад. К такому выводу пришла международная группа ученых. Их выводы опубликованы в научном журнале Nature.

Homo erectus существовал почти два миллиона лет — намного дольше нашего вида Homo sapiens. Из Африки он расселился по Азии вплоть до Китая и Явы через степи, но какие условия предпочитал и почему вымер, оставалось неясным.

Команда из Австралии, Китая и Европы изучила девять человеческих зубов и тысячи других ископаемых из пещер Басянь и Насянь в Гуанси-Чжуанском районе на юге Китая. Между этими локациями около 15 километров.

По физическим признакам и древним генетическим сигнатурам восемь зубов оказались Homo erectus. Возраст датировали пятью независимыми методами: это оказались самые молодые надежно датированные останки Homo erectus в материковом Китае.

«Захватывающее открытие: оно подтверждает присутствие Homo erectus там, где мы не ожидали. Это имеет огромные последствия для хронологии Homo erectus, когда мы пытаемся понять причины вымирания», — отметила соавтор исследования Кира Уэстуэй из Университета Маккуори в Сиднее.

Зубы хранят химические следы пищи и воды. Анализ показал: и люди, и животные зависели от леса, а не от открытых степей, которые связывают с Homo erectus.

«Зубы животных и зубы Homo erectus рассказывают одну историю: эти люди были частью лесной экосистемы», — уточнил доктор Николя Бургон из Института Макса Планка.

Изотопы стронция в эмали показали: часть людей провела детство в странствиях по карстовым лесам, а некоторые сигнатуры указывают за пределы пещер — к северному Вьетнаму.

«Эти находки меняют представление о Homo erectus. Обнаружение Homo erectus впервые среди фауны дождевого леса бросает вызов всем нашим предположениям о его способности адаптироваться», — отметил профессор Чжан Инци из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук.

«Растет признание того, что Homo sapiens адаптировался к дождевым лесам по всему миру между 100 тыс. и 13 тыс. лет назад. Это же первое прямое свидетельство, что другой гоминин жил в таких условиях», — сказал профессор Патрик Робертс из Института Макса Планка.

Ранее зубы возрастом 400 000 лет раскрыли неожиданную сторону развития человека.