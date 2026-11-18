Древние континенты могли медленно подняться, потерять часть пород из-за эрозии, а затем опуститься и оказаться под водой. Так ученые Университета Вуллонгонга объяснили, почему в некоторых местах из геологической летописи выпало больше миллиарда лет. Результаты моделирования опубликованы в Nature.

Один из самых наглядных примеров можно увидеть в Большом каньоне: там сравнительно молодые осадочные слои лежат прямо на гораздо более древних породах. Промежуточных слоев нет. Геологи называют этот разрыв Великим несогласием.

Авторы смоделировали движение мантии — слоя горячих пород под земной корой. За сотни миллионов лет ее медленные потоки способны приподнимать и опускать целые области суши. Расчеты показали, что такое поднятие в неопротерозое затронуло древние ядра Северной Америки, Северной Европы и Северного Китая.

Пока суша оставалась приподнятой, вода и ветер могли снимать с нее породу слой за слоем. Когда континенты опустились, моря покрыли сглаженную поверхность и на ней стали откладываться новые осадки.

Пропавший отрезок времени в разных местах неодинаков. В Большом каньоне некоторые слои, отложившиеся около 540 млн лет назад, лежат на породах возрастом более миллиарда лет. Для модели важен не только этап разрушения пород, но и то, что происходило дальше: когда поверхность ушла под воду и на ней накопились осадки, граница между двумя эпохами сохранилась.

Модель объясняет, почему древние слои могли исчезнуть и почему граница между оставшимися породами сохранилась. Подъем суши, эрозия и последующее затопление могли оставить похожие следы в разных частях планеты.

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