Морской лед и снежный покров сократились, а многолетняя мерзлота нагрелась настолько, что все три показателя вышли за границы, предложенные учеными для устойчивого состояния криосферы. К такому выводу пришла международная команда под руководством специалистов Стокгольмского университета и Пекинского педагогического университета. Работа опубликована в Science.

Криосфера — это замерзшая часть планеты: от сезонного снега до ледников и мерзлых грунтов. Чтобы оценить ее состояние, ученые взяли за ориентир условия голоцена — эпохи, начавшейся около 11,7 тыс. лет назад, в которой развивалась человеческая цивилизация.

По расчетам команды, среднегодовая площадь морского льда в 2024 году составила 16,5 млн кв. км при нижней границе 19,8 млн. Снег покрывал в среднем 35,9 млн кв. км суши вместо 38,8 млн. Температура мерзлых грунтов, по модельным оценкам, также оказалась выше предложенного предела.

Для каждого показателя команда выбрала свою меру: площадь для снега и морского льда, температуру для мерзлых грунтов и массу для наземных льдов. Это важно, потому что изменения отражаются на планете по-разному. Таяние льда на суше пополняет Мировой океан, а сокращение снежного покрова меняет запас воды, который весной поступает в реки.

Четвертый показатель — масса наземных льдов — пока близок к границе. Авторы ожидают, что дальнейшие потери, обусловленные уже произошедшим потеплением, выведут его за этот рубеж.

По оценке авторов, три из четырех показателей уже вышли за предложенные границы, а масса наземных льдов приблизилась к порогу. Вместе эти ориентиры помогают отслеживать изменения, от которых зависят уровень моря, запасы пресной воды и состояние северных экосистем.

Ранее ученые показали, какой была бы Земля без жизни.