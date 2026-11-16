Исследователи из Датского технического университета (DTU) разработали вакцину, способную защитить от нескольких родственных пищевых аллергенов одновременно. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Более 220 млн человек в мире страдают пищевой аллергией: иммунная система воспринимает безвредный белок в еде как угрозу, что в худших случаях может быть опасно для жизни. Единственное лечение — многолетнее введение нарастающих доз аллергена, но из-за сложности и дискомфорта многие предпочитают просто избегать опасных продуктов.

Вакцина DTU предлагает альтернативу: она содержит синтетический аллерген, общий для нескольких родственных аллергенов, например в персиках и некоторых орехах.

Для доставки используется мРНК-вакцина, подобная тем, что применялись во время пандемии COVID-19.

«Мы используем мРНК как троянского коня: вместо того чтобы давать пациенту настоящий аллерген и вырабатывать толерантность к нему, мы даем организму инструкции, как правильно обращаться с аллергеном, избегая аллергической реакции», — объяснила доцент DTU Bioengineering Эсперанса Ривера де Торре.

Эффект проверили на здоровых и аллергичных мышах. После первой дозы здоровые мыши выработали большое количество защитных антител, а после трех доз с трехнедельными интервалами их подвергли воздействию ряда аллергенов, против которых рассчитана вакцина: ответ антител оказался сильным и широким. У аллергичных мышей также вырос уровень защитных антител почти без побочных эффектов, хотя полной защиты от анафилаксии при тестовых дозах она не обеспечила. Лабораторные эксперименты с кровью аллергичных пациентов показали, что антитела вакцинированных мышей способны снижать аллергические реакции в образцах людей.

Работа пока представляет собой доказательство концепции. Теперь исследователи совершенствуют липидные пузырьки для доставки, планируют исследования на большей группе мышей для понимания частоты и доз введения и разрабатывают аллерген для защиты от другой группы продуктов — например, яблок, моркови и фундука. Главная цель — собрать данные для получения разрешения на испытания вакцины на людях.

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