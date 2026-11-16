Канадские ученые из Университета Торонто выяснили, где и как зимуют озерные рыбы. Они изучили вопрос на примере гольцов. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Мы очень мало знаем о том, что делают озерные гольцы и многие рыбы в целом в течение зимы. Понимание того, как виды, подобные озерному гольцу, используют температуру для выбора среды обитания, критически важно для понимания их уязвимости к изменению климата», — объяснил соавтор исследования, профессор кафедры физических и экологических наук Университета Торонто в Скарборо Мэтью Уэллс.

Летом среда обитания гольцов предсказуема: они уходят под теплую поверхностную воду в поисках более холодных условий. Зимой картина обратная. Вода имеет наибольшую плотность при температуре около 4°C, что позволяет относительно теплой воде опускаться под более холодную воду прямо подо льдом. Однако температурные различия зависят от озера.

В широких, относительно неглубоких озерах ветер может перемешивать холодную поверхностную воду по большей части водоема до замерзания. В более глубоких, защищенных озерах ветер меньше перемешивает воду, и глубинные слои сохраняют больше тепла. В результате гольцы, ищущие одинаковую температуру, могут занимать совершенно разные глубины, когда озера замерзают.

В защищенных озерах рыбы обычно находились на мелководье. В озере Симко, крупном озере, открытом ветрам, гольцы чаще держались на глубине.

«Что особенно интересно, так это то, что существуют паттерны, которым следуют озерные гольцы зимой, и эти паттерны можно понять, взглянув на форму озера», — говорит руководитель исследования Лиди Ши.

Работа объединила новые технологии, позволяющие отслеживать рыб в сезон, который традиционно трудно изучать. Исследование опиралось на измерения в 11 канадских озерах: на гольцов устанавливали небольшие электронные метки, передающие акустические сигналы подводным приемникам, что позволяло идентифицировать отдельных рыб и фиксировать их глубину, а датчики температуры на разных глубинах давали картину окружающей воды.

Открытие может помочь оценивать, как потепление и меняющиеся ледовые условия влияют на зимнюю среду обитания, и выявлять нагрузки, которые упускают оценки, ориентированные на лето.

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