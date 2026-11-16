Японские ученые впервые добились развития эмбриона окинавского пастушка после искусственного осеменения замороженной спермой. Птенец не смог вылупиться, однако эмбрион развивался вплоть до 21-го дня — срока, когда обычно происходит вылупление. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Окинавский пастушок — редкая нелетающая птица, которая обитает только на севере японского острова Окинава. Ее численность сокращается из-за нападений мангустов, одичавших кошек и собак, а также гибели птиц на дорогах. По оценке авторов исследования, в природе осталось около 1500 особей.

Команда Осакского столичного университета разработала способ замораживания спермы пастушка с использованием N-метилацетамида — вещества, защищающего клетки от повреждений при заморозке. Сперму собирали у самцов с помощью мягкого массажа живота, без наркоза и хирургического вмешательства. Затем образцы замораживали в парах жидкого азота, а после помещали в жидкий азот на хранение.

После размораживания при температуре 4 °C подвижность сперматозоидов составляла от 25 до 46%, а нормальное состояние мембран сохранялось у 62–79% клеток. Важное преимущество метода — защитное вещество не нужно удалять перед осеменением. У других птиц такая процедура может снижать количество и подвижность сперматозоидов.

Ученые трижды проводили искусственное осеменение самки. После второй процедуры она отложила оплодотворенное яйцо. Эмбрион поместили в инкубатор, где он развивался до 21-го дня, но птенец не смог самостоятельно проклюнуть скорлупу и погиб. Генетический анализ подтвердил, что отцом эмбриона был самец, чья замороженная сперма использовалась для осеменения.

Исследователи считают, что разработанный метод можно применять для сохранения генетического материала других редких птиц. Замороженная сперма позволит хранить наследственный материал разных самцов и использовать его для разведения без необходимости содержать всех животных вместе.

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