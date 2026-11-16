В ночь с 17 на 18 ноября жители России смогут наблюдать Леониды — один из самых быстрых метеорных потоков. Его частицы входят в атмосферу Земли со скоростью около 71 км/с. Пик активности ожидается 18 ноября около 02:45 по московскому времени, когда при идеальных условиях можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Леониды появляются на небе ежегодно с 6 по 30 ноября. Их родительское тело — комета 55P/Темпеля-Туттля, которая совершает оборот вокруг Солнца примерно за 33 года. При приближении к светилу ее ядро нагревается и выбрасывает частицы пыли и льда. Земля каждый год пересекает оставленный кометой шлейф, а попадающие в атмосферу частицы сгорают, создавая яркие вспышки.

Особенность Леонид — высокая скорость метеоров. По словам Евгения Бурмистрова, они движутся быстрее частиц других метеорных потоков: скорость их входа в атмосферу достигает 71 км/с. Цвет вспышек зависит от химического состава частиц: натрий дает оранжевое свечение, магний — зеленоватое, железо — золотистое, а кальций — фиолетовое.

Интенсивность звездопада меняется от года к году. Пылевой шлейф кометы неоднороден: иногда Земля проходит через плотные скопления частиц, и тогда число метеоров резко возрастает. На распределение пыли влияет, в частности, гравитация Юпитера.

В прошлом Леониды не раз превращались в настоящие метеорные штормы. В 1833 году над Северной Америкой наблюдали до 100 тысяч метеоров в час, а в 1966-м интенсивность потока достигала 10 тысяч в час. В этом году столь масштабного явления не ожидается.

«Лучше всего наблюдать Леониды во второй половине ночи, ближе к рассвету, когда радиант потока — область, из которой метеоры кажутся вылетающими, — поднимается выше над горизонтом. Он находится в созвездии Льва. Для наблюдений не нужен телескоп: достаточно выбрать место подальше от городских огней и смотреть на широкий участок неба», — объяснил эксперт.

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