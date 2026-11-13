Профессор Галлямова: прыщи после 30 лет могут появиться из-за проблем с печенью

Прыщи во взрослом возрасте могут появиться из-за гормональных изменений, неправильного очищения кожи и иногда из-за проблем с печенью, рассказала «Газете.Ru» дерматолог Центрального института дерматокосметологии, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова.

Считается, что акне — проблема подросткового возраста. Однако воспаления на лице могут сохраняться и после 30 лет, а иногда впервые появляются уже во взрослом возрасте. Важно различать два состояния: акне, которое началось еще в юности и продолжает рецидивировать, и позднее акне — высыпания, впервые появившиеся после 25 лет.

«В первом случае причиной может быть то, что подростковое акне изначально лечили неправильно или недостаточно эффективно. С возрастом к нему могут добавляться другие факторы: особенности питания, образ жизни и гормональный дисбаланс. Позднее акне имеет несколько характерных особенностей. Обычно высыпаний становится меньше, однако течение заболевания может быть более упорным. Воспаления чаще располагаются не в привычной Т-зоне, а по линии нижней челюсти, на подбородке и шее. Эту область называют U-зоной», — заметила врач.

По ее словам, на состояние кожи могут влиять генетическая предрасположенность, хронический стресс и недостаток сна.

«Отдельную роль играют косметические привычки. Одна из распространенных ошибок — пытаться избавиться от высыпаний с помощью максимально интенсивного очищения. Чрезмерное очищение и использование раздражающих средств повреждают защитный барьер кожи. В результате она становится более чувствительной, а воспалительные процессы могут усиливаться. Поэтому стремление буквально «отмыть» прыщи не является правильной стратегией лечения», — заметила врач.

Иногда акне сопровождается другими изменениями в организме. Например, если высыпания сочетаются с нерегулярным менструальным циклом, заметным ростом волос на лице или резким набором веса, специалист рекомендует исключить синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

«Также не стоить недооценивать связь состояния кожи с заболеваниями гепатобилиарной системы. Среди состояний, которые она выделяет, — изменения со стороны желчного пузыря и печени, в том числе жировая дистрофия печени. Эти положения требуют индивидуальной медицинской оценки и не означают, что такие заболевания являются типичной причиной акне. Позднее акне может иметь разные причины, поэтому универсального средства, которое одинаково эффективно поможет всем, не существует», — заметила врач.

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