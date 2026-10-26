Можно ли стимулировать костный мозг массажем надкостницы, объяснил врач

Доктор Шишонин, который стал популярен в сети после интервью с Надеждой Стрелец, рекомендует массировать надкостницу для повышения производительности костного мозга: это должно улучшать питание костной ткани, запускать процессы регенерации в организме, помогать при болях в суставах, некоторых нарушениях позвоночника и многого другого. Однако врач-остеопат с более чем 35-летним опытом работы, основатель и руководитель Клиники Доктора Симкина Дмитрий Симкин рассказал «Газете.Ru», что этот способ не работает.

По его словам, таким образом невозможно простимулировать костный мозг, просто потому что он находится внутри кости, а надкостница — снаружи.

«Представление, что сильным нажатием на надкостницу мы непосредственно «массируем» или «запускаем» костный мозг, слишком упрощает анатомию. Я специально подробно посмотрел научные публикации по этому вопросу. Убедительных данных, которые бы подтверждали, что именно механическое продавливание надкостницы или так называемый костный массаж приводили бы к доказанному усилению кроветворения, повышению иммунитета или системному омолаживающему эффекту – нет. В единственном исследовании, которое мне удалось найти и в котором изучалась связь воздействия на надкостницу с кровотоком костного мозга, положительного эффекта также не обнаружили. Более того, в работе шла речь о хирургическом вмешательстве, а не о наружном продавливании, поэтому напрямую переносить этот результат на массаж нельзя», — говорит Симкин.

Важно также не смешивать восстановление и перестройку кости со стимуляцией кроветворения. Даже если механическое воздействие вызывает местную реакцию костной ткани, это еще не означает, что оно увеличивает образование клеток крови, усиливает иммунитет или омолаживает организм.

«И еще один момент: боль сама по себе не является показателем лечебной эффективности. Надкостница очень чувствительна, поэтому воздействие на нее может быть крайне болезненным, а чрезмерная нагрузка способна вызвать гематому, воспаление и повреждение тканей. Поэтому на сегодняшний день цепочка «сильно нажимаем на надкостницу – имитируем перелом – стимулируем кроветворение, иммунитет и омоложение» не имеет никакого подтверждения», — рассказал Симкин

Подробнее о других советах доктора Шишонина — в материале «Газеты.Ru».

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