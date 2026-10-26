Почему гипертонию нельзя вылечить массажем шеи и упражнениями, рассказал кардиолог

В интернете вновь набирают популярность рекомендации доктора Шишонина, который называет зажимы в шее — одной из главных причин развития гипертонии, и предлагает снижать давление специальными упражнениями. Как рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии №1 Сеченовского Университета Антон Родионов, в основе идей Александра Шишонина лежит неверная «авторская теория».

Основная идея доктора Шишонина заключается в том, что ключевая причина первичной гипертонии — хроническая гипоксия (кислородное голодание) ствола головного мозга. Из-за спазмов, зажимов, смещений позвонков (например, при остеохондрозе) или малоподвижности пережимаются позвоночные артерии, по которым к мозгу поступает кровь, насыщенная кислородом. Доктор предлагает устранять первопричину гипертонии — восстанавливать нормальный кровоток в шее.

«Для начала давайте разберемся, как кровоснабжается головной мозг. Автор справедливо вспоминает страницы школьного учебника про четыре артерии, кровоснабжающие головной мозг, но забывает сообщить, что они объединяются так называемым «Виллизиевым кругом». Это круговой сосуд, расположенный на основании головного мозга, который позволяет страховать кровоснабжение мозга в ситуации, когда кровоток по какой-либо артерии падает. Ствол головного мозга, будучи действительно исторически более древней структурой, довольно неприхотлив в плане кровоснабжения, ишемия (недостаток кровоснабжения) ствола – явление достаточно редкое и проявляется она совершенно иначе, нежели повышение артериального давления», — объяснил врач.

По словам Родионова, гораздо больше от нарушения кровотока страдают высшие, корковые отделы головного мозга, это проявляется снижением памяти, нарушением походки, эмоциональной лабильностью (неустойчивостью) и другими довольно неспецифическими симптомами.

«Повышение давления к хронической ишемии мозга отношения не имеет. Кстати, основными виновниками ишемии головного мозга являются сонные, а вовсе не позвоночные артерии, как пишет Шишонин, которые, как правило, поражаются атеросклерозом», — заметил Родионов.

Подробнее о других советах доктора Шишонина, например, рекомендациях по питанию — в материале «Газеты.Ru».

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