Стало известно, как Европа в средние века обходила санкции для торговли с Русью

Европейские купцы в XV–XVI веках использовали Выборг для обхода торговых ограничений и нелегальных поставок товаров на Русь. Через Балтику в русские земли везли соль, вино, зерно и металлы, а обратно отправляли продукцию лесных промыслов. О том, как работал средневековый «параллельный импорт» рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры всемирной истории и международных отношений НовГУ Марина Бессуднова.

Одним из главных центров теневой торговли стал Выборг, расположенный на пересечении западноевропейских торговых путей и новгородских земель. Из-за ограничений на внешнюю торговлю купцы искали обходные маршруты и нанимали местных карельских крестьян, которые перевозили товары на небольших парусных лодках — шутах.

«Риски были высокими. В 1494 году пятерых жителей Выборга задержали в Данциге с русскими товарами, обвинив в пиратстве. Немецких купцов штрафовали на гигантскую сумму в тридцать марок просто за покупку масла и соли у финнов с их небольших лодок», — рассказала ученая.

Во время русско-ливонской войны торговое соперничество обострилось: Ревель (Таллин) нанимал каперов для захвата судов конкурентов, а в 1507–1508 годах датский король Юхан II отправил военный флот против шведско-карельских торговых караванов.

При этом шведские власти не только боролись с нелегальными поставками, но и сами участвовали в торговле. В 1425 году шведский фогт Никельссон отверг попытку Ганзейского союза запретить плавания в Выборг, заявив, что распоряжаться торговлей с Русью вправе только шведский король.

«Расширению теневого рынка способствовала и конкуренция европейских городов. В 1487 году шведское правительство передало часть торговых привилегий голландцам, увеличив число участников торговли. Любек, возглавлявший Ганзейский союз, использовал запреты на плавания в Выборг для давления на конкурентов, прежде всего Ревель», — уточнила Бессуднова.

В итоге удалось добиться разрешения поставлять в Выборг соль при условии, что ее не будут переправлять в русские земли. Однако торговые ограничения не остановили контрабанду. По словам эксперта, борьба за прибыль продолжала определять отношения между балтийскими городами.

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