Назван фактор питания, снижающий риск язвы желудка

Разнообразный рацион с фруктами, овощами, растительным и животным белком может снижать риск развития язвенной болезни у людей старше 65 лет на 24%. К такому выводу пришли китайские ученые из медицинского колледжа Чанчжи в ходе анализа данных более 13 тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи изучили данные 13 274 человек за период с 2008 по 2018 год. В начале наблюдения ни у одного из участников не было язвенной болезни. Разнообразие питания оценивали по представленности в рационе девяти групп продуктов — фруктов, овощей, мяса, рыбы, яиц бобовых, орехов, молочных продуктов и чая.

Анализ показал, что более разнообразное питание связано с меньшей вероятностью развития заболевания. Каждый дополнительный балл по шкале разнообразия рациона соответствовал снижению риска примерно на 5,6%.

Эта связь сохранялась и после того, как ученые учли другие факторы, включая возраст, образ жизни и состояние здоровья участников. Однако эффект оказался неодинаковым на протяжении всего исследования: наиболее выраженная связь наблюдалась в первые годы наблюдения — в дальнейшем ученые уже не могли статистически подтвердить эту связь. Однако результаты не обязательно означают, что защитный эффект правильного питания исчезает через три года.

Авторы предполагают, что разнообразный рацион достоверно связан со снижением риска язвенной болезни прежде всего в краткосрочной перспективе. При этом исследование выявило статистическую связь, но не доказывает, что именно разнообразие питания предотвращает заболевание.

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