Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Наука

Клетки сосудов меняют профессию — и делают это по-разному у мужчин и женщин, выяснили ученые

Communications Biology: бляшки у мужчин и женщин строятся из разных клеток
Belkina Margarita/Shutterstock/FOTODOM

Клетки эндотелия, тонкого слоя, выстилающего сосуды изнутри, при атеросклерозе меняют специализацию, причем у самцов и самок мышей перестройка идет по разным сценариям. К такому выводу пришли кардиологи из Чунцинского университета и Шанхайского университета Цзяотун. Их работа опубликована в журнале Communications Biology.

Китайские исследователи пометили эндотелиальные клетки мышей светящейся меткой и посадили животных, склонных к атеросклерозу, на жирную диету — так в их артериях выросли бляшки. Через 12 недель команда прочитала активность генов каждой клетки в аортах и проследила судьбу метки: около четверти меченых клеток сменили профиль, превратившись в подобие гладкомышечных клеток, фибробластов (клеток соединительной ткани), жировых клеток и даже иммунных макрофагов.

Различия между полами проявились и в масштабах перестройки, и в ее направлении. У самок свою специализацию потеряли 24,8% потомков меченых клеток, у самцов — 18,6%, причем у самок чаще встречались потомки, похожие на гладкомышечные клетки и фибробласты, а у самцов — макрофагоподобные, поддерживающие воспаление. Гладкомышечный путь важен и практически: из таких клеток строится фиброзная «шапочка» бляшки, которая у женщин обычно толще и делает бляшку стабильнее.

Разные клеточные сценарии укладываются в знакомую врачам картину: женщины сталкиваются с явным атеросклерозом позже мужчин, но после менопаузы, когда уровень эстрогенов падает, их риск быстро догоняет мужской. Роль гормонов подтвердила и группа самок с удаленными яичниками — модель менопаузы: доля жировых клеток в стенках их сосудов выросла более чем вдвое.

Гены-переключатели, задающие судьбу клеток, авторы проверили и на вычислительных моделях, и на человеческих клетках в пробирке. Белок KLF2 сдерживает превращение эндотелия, а CREB5 подталкивает его к гладкомышечному пути — такие молекулы исследователи называют кандидатами в мишени для будущих препаратов.

Механизмы атеросклероза по большей части изучали на самцах, и лишь в последние годы Европейское общество кардиологов и Американская кардиологическая ассоциация начали требовать раздельного учета пола в исследованиях. Пока выводы получены только на мышах, а клетки с «чужой» специализацией в бляшках — это состояния с определенным набором генов, а не полноценные взрослые клетки, поэтому до терапии, подобранной по полу пациента, еще далеко.

Ранее биологи выяснили, почему женская кожа заживляет раны быстрее мужской.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!