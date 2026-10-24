Вакцина от меланомы снизила риск смертности на 42 %

Персонализированная мРНК-вакцина интисмеран аутоген в сочетании с пембролизумабом снизила относительный риск рецидива меланомы или смерти на 42% по сравнению с одним пембролизумабом. Об этом разработчики — компании Moderna и MSD — сообщили по итогам третьей фазы клинического испытания. Результаты будут представлены на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии и приняты к публикации в The New England Journal of Medicine.

В исследование включили 1137 пациентов с меланомой стадий IIB–IV после полного хирургического удаления опухоли. Их случайным образом распределили в две группы: одна получала индивидуальную вакцину и иммунотерапию, другая — плацебо и тот же иммунопрепарат. Медиана наблюдения составила 24,6 месяца.

Вакцину создают по образцу опухоли конкретного пациента. Анализ позволяет выбрать характерные для нее мутации и подготовить мРНК, с помощью которой иммунную систему обучают распознавать опухолевые мишени. Пембролизумаб, в свою очередь, снимает один из тормозящих сигналов иммунного ответа.

Помимо основного результата, комбинированное лечение снизило относительный риск появления отдаленных метастазов или смерти на 38%. Данные об общей выживаемости пока недостаточно зрелые, и наблюдение продолжается.

Поэтому показатель 42% нельзя трактовать как уменьшение смертности на 42%: он относится к совокупному риску двух событий — возвращения болезни либо смерти. Препарат также предназначен для лечения уже заболевших людей после операции, а не для профилактической вакцинации здоровых.

Разработчики сообщают, что новых сигналов риска не выявили. При этом вакцина остается экспериментальной; компании обсуждают результаты с регуляторами. Испытание показывает перспективность индивидуальной терапии, но ее окончательная оценка потребует дальнейшего наблюдения за участниками.

Ранее ученые нашли способ усилить атаку иммунных клеток на опухоли.