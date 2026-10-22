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Наука

Ученый предположил у Джоконды Да Винчи неожиданную болезнь

Ученый Лайно: Джоконда Да Винчи могла страдать очаговым облысением
Wikimedia Commons

Итальянский дерматолог Луиджи Лайно предположил, что знаменитая модель Леонардо да Винчи могла страдать очаговой алопецией — аутоиммунным заболеванием, которое приводит к выпадению волос. Об этом он сообщил в статье, опубликованной в журнале Clinics in Dermatology.

По мнению специалиста, на возможное заболевание указывают особенности внешности женщины на портрете: отсутствие заметных бровей и ресниц, а также участки поредения волос. Ранее эти детали объясняли художественными приемами и представлениями об идеальной женской внешности в эпоху Возрождения.

«Речь идет не о тонких бровях, которые могли выщипать в соответствии с модой, а о полном отсутствии волос с обеих сторон. Также выделяется отсутствие ресниц по краям верхних и нижних век. Это сложнее объяснить косметическими практиками — мода того времени скорее предполагала удаление волос на лбу и бровях, тогда как длинные темные ресницы считались привлекательными», — предполагает исследователь.

Лайно связывает свою гипотезу и с обстоятельствами жизни предполагаемой модели картины — Лизы Герардини, жены флорентийского торговца шелком. Согласно историческим сведениям, она рано вышла замуж, пережила потерю детей и жила в период эпидемий чумы. Исследователь допускает, что пережитый стресс мог повлиять на состояние ее волос.

Очаговая алопеция — заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы. В результате волосы могут выпадать отдельными участками на голове, а иногда и на других частях тела, включая брови и ресницы. Течение болезни непредсказуемо: у некоторых людей волосы отрастают самостоятельно, у других выпадение становится длительным или распространенным.

При этом стресс рассматривается как один из возможных факторов, связанных с развитием или обострением заболевания, но сам по себе не доказывает наличие алопеции.

Гипотеза Лайно предлагает новый взгляд на детали знаменитого портрета, однако установить диагноз по картине спустя пять столетий невозможно. Отсутствие бровей и ресниц могло быть следствием художественного замысла, особенностей техники Леонардо или изменений, произошедших со временем.

Ранее сообщалось, что у пяти хронических заболеваний найдены общие генетические причины.

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