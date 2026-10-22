Обнаружено природное сочетание для борьбы с ожирением

Китайские ученые обнаружили, что ферментированный продукт из женьшеня и соевых бобов может снижать набор веса, замедлять накопление жира в печени и улучшать показатели обмена веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи из Хэйлунцзянской академии традиционной китайской медицины изучили продукт Ginseng-Douchi, который получают путем ферментации женьшеня и соевых бобов с помощью бактерий Bacillus subtilis. Его эффективность проверили в эксперименте на мышах, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров.

В течение восьми недель животные получали продукт в разных дозировках. В группе, которой давали наибольшую дозу, средняя масса тела составила 35,74 грамма. Для сравнения, у мышей с ожирением, не получавших добавку, этот показатель достигал 44,14 грамма.

У животных также уменьшилось количество жира вокруг внутренних органов. Кроме того, снизились уровни общего холестерина, липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), триглицеридов и маркеров воспаления. Исследователи отметили и другие положительные изменения: в печени накапливалось меньше жира, а защитный барьер кишечника работал лучше.

Возможные механизмы действия продукта ученые связывают с изменениями кишечной микрофлоры и энергетического обмена. В частности, у мышей увеличилось количество бифидобактерий, а в бурой жировой ткани восстановился уровень белка UCP1, который участвует в выработке тепла и расходовании энергии.

Авторы считают, что ферментированные продукты на основе женьшеня и сои могут стать перспективным направлением исследований в области борьбы с ожирением. Однако пока результаты получены только в экспериментах на животных. Необходимо провести клинические испытания, чтобы выяснить, оказывает ли сочетание аналогичное действие на организм человека.

Ранее в чае были найдены, вещества, уменьшающие жировые отложения в печени.