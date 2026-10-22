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Наука

97-летний онколог назвал две привычки для долголетия

Онколог Гараттини: умеренность в еде и прогулки могут помочь достичь долголетия

Итальянский онколог и фармаколог Сильвио Гараттини, которому в ноябре 2026 года исполнится 98 лет, считает, что для сохранения здоровья в пожилом возрасте важнее всего регулярно двигаться и не переедать. Своими рекомендациями ученый поделился в интервью изданию El Confidencial.

Первый принцип Гараттини — ежедневная физическая активность. Сам исследователь каждый день проходит около пяти километров быстрым шагом. По его словам, темп должен быть достаточно интенсивным, чтобы учащалось сердцебиение и появлялось легкое чувство усталости. Такая прогулка полезна не только для тела, но и для поддержания умственной активности.

Второе правило — умеренность в еде. Гараттини советует не переедать и вставать из-за стола с легким чувством голода. При этом он выступает против чрезмерной сосредоточенности на подсчете калорий и длительных периодов голодания. По его мнению, гораздо важнее выработать привычку питаться умеренно.

Ученый также развеял представление о том, что в пожилом возрасте уже поздно менять образ жизни. Он убежден: даже если человек не заботился о здоровье в молодости, начать больше двигаться и пересмотреть пищевые привычки имеет смысл в любом возрасте.

В 1963 году Сильвио Гараттини основал Институт фармакологических исследований имени Марио Негри, который занимается изучением лекарственных препаратов и разработкой методов лечения различных заболеваний. На протяжении десятилетий Гараттини также участвовал в международных научных организациях и выступал за развитие профилактической медицины.

При этом сам ученый подчеркивает, что универсального секрета долголетия не существует. Регулярная физическая активность и сбалансированное питание могут способствовать сохранению здоровья, однако продолжительность жизни зависит от множества факторов, включая наследственность, окружающую среду и доступность медицинской помощи.

Ранее был назвал простой способ продлить глубокий сон.

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