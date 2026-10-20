Археологи нашли следы культа богини и власти женщин в римской пещере

Археологи нашли крупнейшую коллекцию латинских пещерных надписей на территории Римской империи. Предварительный анализ находок в пещере Cova Dones в Испании показал: там поклонялись женскому божеству, а женщины играли заметную роль в ритуалах — крайне необычно для римского общества. Об открытии сообщается на сайте Университета Саутгемптона.

Ученые нашли как минимум 120 надписей, большинство датируются I–II веками н.э. Ранее было известно лишь около 15.

Cova Dones ранее привлекла внимание после находки крупнейшего собрания палеолитического искусства в восточной Иберии. В 2024 году археологи объявили о скрытом римском святилище на глубине более 200 метров.

Эпиграфический анализ, проведенный в мае и июне, подтвердил видную роль женщин в подземном святилище. «Благодаря группе из пяти вотивных надписей мы можем с уверенностью утверждать: в римский период в пещере поклонялись богине, почтительно именуемой Domina («Госпожа»), и женщины играли активную роль в ее культе. У богини был особый эпитет, возможно связанный с водой, его точное чтение сейчас изучается», — отметил доцент кафедры древней истории Университета Сарагосы Сильвия Альфайе.

«Пять надписей, посвященных одной и той же Domina, ясно указывают на культ конкретного божества под особым титулом. Концентрация этих надписей в одном секторе пещеры предполагает существование хорошо организованного культа», — добавила доктор Серхио Гарсия-Дильс из UNED-Sevilla и Испанской школы спелеологии.

Предварительные прочтения показывают, что как минимум некоторые женщины сами написали свои обеты, а не через посредника.

До сих пор крупнейшим известным пещерным святилищем с эпиграфическим корпусом была Ла-Гриега с 107 надписями. Среди них лишь одна упоминает женское имя. Женские имена встречаются и в других пещерах, но сравнительно редки на фоне подавляющего преобладания мужчин-посвятителей.

Надписи сосредоточены в камере, названной Римским святилищем. Она расположена более чем в 200 метрах под поверхностью и впервые обнаружена в 2024 году.

Надписи трудно разглядеть невооруженным глазом, поэтому команда использовала высокоразрешающую фотограмметрию, чтобы выявить ранее незамеченные тексты и разделить те, что считались частью одного. Надписи сохранились на стенах и потолке.

Пол камеры покрыт серией естественных бассейнов из минеральных отложений, удерживающих воду. Похоже, они служили местами ритуальных подношений. Археологи задокументировали несколько таких даров in situ: два кольца, браслет, сосуды в форме чаши, пряслица, керамические фрагменты и фаунистические остатки. Эти находки дополняют римскую монету времен императора Клавдия, обнаруженную здесь в 2024 году.

Многочисленные пряслица указывают на подношение веретен — инструментов для ткачества, традиционно связанных с женщинами в античности.

Значительная часть Cova Dones еще ждет детального изучения, многие надписи остаются в работе. На этот год запланирована крупная программа консервации и популяризации пещеры, включая иммерсивные виртуальные посещения.

Ранее археологи обнаружили затерянный египетский город фараона Рамсеса II.