Врач предупредила, что уколы от ожирения требуют соблюдения лечебного рациона

При использовании аналогов «Оземпика» на основе семаглутида и тирзепатида нужен лечебный рацион и соевый белок, предупредила собеседница «Газеты.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Феномен семаглутида и других агонистов рецепторов ГПП-1 вывел на новый уровень старую проблему. Мы привыкли думать, что похудение — это просто дефицит калорий. Но препараты, радикально подавляющие аппетит, обнажили скрытую угрозу: алиментарный, то есть пищевой механизм истощения. Это не прямое токсическое влияние на ткани, а классическая нехватка строительного материала — кальция, полноценного белка — на фоне системного дефицита витамина D. Организм, лишенный достаточного питания, начинает утилизировать собственные ресурсы», — объяснила Дианова.

Чтобы похудение на фоне медикаментозной терапии было безопасным, рацион должен строиться по принципам лечебной диетологии. Прежде всего, важно понимать, что разнообразие белка критично, но не менее важны и сопутствующие нутриенты.

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