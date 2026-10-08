Ученые выяснили, какой маникюр делает человека самым желанным партнером

Новое исследование показало, что длина и цвет ногтей влияют на то, как окружающие оценивают физическую привлекательность и романтическую желанность человека. Наиболее привлекательными участники опроса сочли ногти средней длины и белый лак, тогда как длинные ногти и темные оттенки получили более низкие оценки. Результаты опубликованы в научном издании EvoS Journal: Evolutionary Studies and Higher Education.

Авторы отмечают, что индустрия маникюра исчисляется миллиардами долларов, но психологических исследований о том, как конкретные характеристики ногтей влияют на социальное восприятие, на удивление мало. Эволюционный подход предполагает, что уход за собой работает как невербальный сигнал — он сообщает о здоровье, гигиене и вложении в свою внешность.

В опросе участвовали 342 взрослых, средний возраст — 30 лет. Большинство составили женщины — 214 человек. Участники смотрели цифровые иллюстрации рук с одинаковым тоном кожи и формой, чтобы различались только ногти. Сначала оценивали три длины — короткую, среднюю и длинную, затем четыре цвета лака — красный, белый, черный и синий. Каждое изображение оценивали по восьмибалльной шкале: физическая привлекательность, милота, сексуальная привлекательность и желанность как партнера для свидания, романтических отношений или брака.

Ногти средней длины стабильно получали самые высокие оценки: 5,10 из 7 по физической привлекательности против 3,20 у коротких и 2,50 у длинных. Они также лидировали по милоте (4,80), сексуальной привлекательности (4,30) и желанности как партнера (4,20). Длинные ногти получили самые низкие баллы по всем категориям.

Белый лак оказался самым привлекательным цветом: 4,60 за физическую привлекательность и 4,70 за сексуальную. Красный лак получил 3,80, синий — 2,50, черный — 2,30. Исследователи не ожидали, что красный окажется ниже белого, поскольку в литературе по теории цвета он часто описывается как сигнал привлекательности.

Исследование использовало цифровые рисунки, а не фотографии реальных рук, что позволяет изолировать конкретные черты, но не полностью отражает реакции в живом общении.

Авторы также подчеркивают: эффекты скромные, и результаты не означают, что какой-то один цвет или длина ногтей объективно лучше — они лишь показывают, что эстетические детали могут влиять на восприятие в определенных социальных контекстах.

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