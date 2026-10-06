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Наука

Эксперт объяснила возможность лечения слепоты с помощью света

Эксперт Захарова: оптогенетика может стать основой методов лечения слепоты
DuxX/Shutterstock/FOTODOM

Оптогенетика, с помощью которой активность клеток можно контролировать светом, в перспективе способна стать основой новых методов лечения слепоты и ряда других заболеваний. Об этом газете «Известия» сообщила кандидат биологических наук, заведующая Научно-образовательной лабораторией регенеративных биотехнологий и тканевой инженерии НИЯУ МИФИ Ирина Захарова.

По словам специалиста, в основе этого метода лежит введение в клетки гена, кодирующего светочувствительный белок — опсин. При воздействии света он активирует ионные каналы клеточной мембраны, благодаря чему в клетке возникает электрический импульс.

«Оптогенетика позволяет избирательно активировать клетки только определенного типа, не затрагивая соседние», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что с помощью этого подхода исследователи смогли изучать нейронные цепи, участвующие в формировании памяти, страха, чувства голода и жажды, а также социальных связей. Потенциальное применение технологии в медицине также связывают с лечением слепоты и глухоты, борьбой с нейродегенеративными заболеваниями и коррекцией сердечного ритма.

Одним из наиболее близких к завершению клинических испытаний вариантов такой терапии является MCO-010 компании Nanoscope Therapeutics. Метод предусматривает введение аденоассоциированного вируса, который доставляет ген многофункционального опсина в биполярные клетки сетчатки пациентов с тяжелыми стадиями ретинита или болезнью Штаргардта.

По словам Захаровой, после такой терапии клетки, которые изначально не воспринимали свет, получают способность реагировать на обычный дневной свет. Как отметила Захарова, улучшение или восстановление зрения у пациентов сохраняется уже почти три года.

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