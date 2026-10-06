Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Наука

Создан алгоритм, который по датчикам на теле вычисляет усталость бегунов

Frontiers: ученые предложили оценивать усталость спринтеров с помощью ИИ
lzf/Shutterstock/FOTODOM

В новом исследовании китайские ученые из Университета Нинбо разработали умный алгоритм, который с помощью носимых датчиков движения отслеживает восстановление бегунов на короткие дистанции после забега. Результаты работы, доказывающей эффективность персонализированного подхода к оценке физического истощения, опубликованы в научном журнале Frontiers in Physiology.

В эксперименте приняли участие 124 студента-спринтера, специализирующихся на дистанциях 100 и 200 метров. Спортсмены выполняли забеги на 60 метров до полного изнеможения, после чего исследователи фиксировали их биомеханику через равные промежутки времени в течение 20 минут. Для сбора данных использовались инерциальные датчики, закрепленные на пояснице, тазе, голенях и стопах. Устройства в реальном времени передавали информацию об ускорении, угловой скорости и стабильности корпуса.

Система анализировала малейшие отклонения в технике бега, сравнивая текущие показатели с индивидуальной нормой каждого атлета в отдохнувшем состоянии. Выяснилось, что алгоритм точно определяет степень утомления: индекс восстановления вырос с 54 баллов сразу после финиша до 86 баллов к 20-й минуте отдыха. Новый метод значительно превзошел стандартные модели машинного обучения, поскольку учитывал личные особенности движений конкретного человека, а не усредненные данные спортсменов.

Традиционно тренеры оценивают готовность спортсмена к новым нагрузкам по времени пробежки дистанции или частоте пульса. Однако эти показатели не всегда отражают реальную картину нейромышечного истощения, так как усталость по-разному влияет на координацию, стабильность таза и симметрию шагов. Инерциальные датчики лишены этого недостатка и позволяют зафиксировать скрытые изменения в биомеханике еще до того, как они станут заметны визуально.

Использование носимой электроники и адаптивных алгоритмов открывает новую эру в медицине. Умные системы мониторинга помогут тренерам принимать взвешенные решения о продолжении тренировок, защищая здоровье профессиональных бегунов и продлевая их спортивную карьеру.

Ранее ученые нашли простой способ бегать быстрее без тренировок.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!