Как в России изучают нейтрино, за которые дали Нобель в 2026 году, рассказал физик

Нобелевскую премию по физике в 2026 году присудили американскому астрофизику Фрэнсису Хальцену за вклад в исследование нейтрино и создание нейтринной обсерватории IceCube для их изучения. О многочисленных российских исследованиях нейтрино рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гамма-астрономии и реакторных нейтрино ИЯИ РАН Валерий Синев.

Ученый занимается исследованием радиоактивности Земли с помощью геонейтрино — это нейтрино, испускаемые при распаде радионуклидов внутри Земли.

«Какой вклад в тепло Земли дают распады таких тяжелых изотопов? Это важная проблема: сколько тепла выходит из Земли. Ее можно решить, только зарегистрировав нейтрино из Земли, поняв, от каких источников они происходят, и тогда оценить общий вклад в тепло», — говорит Синев.

Есть еще прикладное значение нейтрино, — его можно использовать для томографии внутренностей Земли.

«Земная атмосфера рождает огромное количество атмосферных нейтрино. Это в основном мюонные нейтрино, и примерно одна треть — электронные. Они проходят сквозь всю Землю, практически не взаимодействуя, но немного все-таки немного взаимодействуя. В зависимости от химического состава ядра Земли меняется характер этого взаимодействия. Предполагается, что там железо с примесью никеля, порядка пяти процентов никеля. Но эти данные основаны на теоретических представлениях и на том, что мы знаем о составе земной коры и метеоритов. Это своего рода экстраполяция. Говорится, что ядро Земли должно на 95% состоять из железа и на 5% из никеля, может быть, с небольшими добавками хрома и других элементов. Нейтрино может помочь это проверить», — уверен Синев.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике 2026 года.