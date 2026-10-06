Профессор Казаков заявил, что физик-нобелиат этого года ничего не открыл

Нобелевскую премию по физике в 2026 году присудили американскому астрофизику Фрэнсису Хальцену за вклад в исследование нейтрино и создание нейтринной обсерватории IceCube для их изучения. Однако, как заявил в беседе с «Газетой.Ru» член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-математических наук, директор лаборатории теоретической физики ОИЯИ (Дубна) Дмитрий Казаков, для получения Нобеля этого недостаточно.

«Мне неизвестны конкретные события, за которые можно было бы присудить Нобелевскую премию. Формулировка предполагает признание за создание установки. Это действительно важное достижение, но ведь существуют и другие значимые установки, такие как Большой адронный коллайдер в Женеве. Он был создан огромным коллективом ученых и позволил открыть Хиггсовский бозон. За это открытие присудили Нобелевскую премию, но не за создание коллайдера, а за научное достижение. Но, возможно, сейчас нет такого яркого открытия в физике», — отмечает Казаков.

По словам Казакова, нейтрино открыли уже очень давно, и нельзя говорить о том, что Хальцен нашел их, скорее он просто поймал с помощью IceCube уже известную, но обладающую невероятной энергией частицу.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике 2026 года.