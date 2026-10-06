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Наука

В мозге нашли «выключатель» высокого давления

Circulation Research: область мозга, связывающая дыхание и давление, может его повышать
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Университета Сан-Паулу в Бразилии и Оклендского университета в Новой Зеландиинашли в мозге область, которая связывает контроль дыхания с регуляцией давления и способна запускать сужение сосудов, поднимая артериальное давление. Это открытие может объяснить часть случаев гипертонии, не поддающихся лечению. Работа опубликована в журнале Circulation Research.

Речь идет о зоне, называемой латеральным парафациальным ядром. Как показали эксперименты, она соединяет дыхательные центры с симпатической нервной системой — той, что отвечает за реакцию «бей или беги». «Когда наша команда отключала этот участок, давление у животных падало до нормальных значений», — рассказал физиолог Джулиан Пейтон. У гипертензивных крыс давление снижалось в среднем на 16 мм рт. ст.

Проблема гипертонии стоит остро: по оценкам, повышенное давление есть примерно у трети населения планеты, около 40% больных не могут нормализовать его даже на лекарствах, а у половины гипертония имеет нейрогенную природу — то есть связана с работой нервной системы. Авторы предлагают воздействовать не на сам мозг, а на каротидные тельца — чувствительные датчики на шее, которые влияют на нейроны pFL. В этом может помочь активная форма витамина B6 (пиридоксальфосфат), блокирующая рецептор P2X3, чрезмерно активный при гипертонии.

Пока результаты получены в основном на животных, а предварительное испытание с участием 14 человек лишь показало многообещающие результаты, так что говорить о готовом лечении рано. Тем не менее находка может прояснить, почему гипертония так часто сопутствует апноэ во сне и нарушениям дыхания: если дыхательные центры и регуляция давления завязаны на одну и ту же область мозга, сбои дыхания во сне способны напрямую подстегивать давление. Привлекательно и то, что в качестве мишени предлагается не сам труднодоступный участок мозга, а доступные датчики на шее, воздействовать на которые теоретически проще и безопаснее.

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