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Наука

Найден способ одновременно победить рак легких и атрофию мышц

Journal of Controlled Release: наночастицы с РНК бьют по опухоли и сохраняют мышцы
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые разработали экспериментальную терапию, которая одновременно атакует опухоль в лёгких и борется с тяжелым истощением мышц, сопровождающим рак. В опытах на мышах она уменьшала опухоль в 2,5 раза эффективнее обычных подходов. Разработку создали исследователи фармацевтического колледжа Университета штата Орегон. Работа опубликована в журнале Journal of Controlled Release.

В основе метода — липидные наночастицы размером в миллиардные доли метра, несущие матричную РНК белка фоллистатина. «Мы обнаружили, что эти наночастицы связываются с белком витронектином в кровотоке, и он направляет их прямо к опухолям в лёгких», — рассказал один из авторов, Олег Таратула. Так удаётся адресно доставить РНК-лекарство к труднодоступной мишени, что до сих пор оставалось серьёзной проблемой для подобной терапии.

Одновременно наночастицы противодействуют раковой кахексии — состоянию, при котором больной стремительно теряет вес и мышцы. У подопытных животных терапия сохраняла массу тела, мышечную и жировую ткань. Кахексия развивается почти у трети онкобольных и нередко становится причиной гибели, поэтому средство, бьющее сразу по двум мишеням, особенно ценно.

Рак легких остается одним из самых распространённых и смертоносных: только в США ежегодно диагностируют около 230 тысяч новых случаев и регистрируют порядка 125 тысяч смертей. Главная сложность в том, что доставить РНК-препарат именно в легочную опухоль через кровоток до сих пор почти не удавалось, и предложенный механизм с «проводником»-витронектином — попытка обойти это ограничение.

Отдельная ценность подхода — в том, что он решает сразу две задачи, которые обычно лечат по отдельности: уничтожение опухоли и сохранение мышц. Для истощенных болезнью пациентов потеря мышечной массы нередко оказывается не менее опасной, чем сама опухоль, ухудшая переносимость терапии и прогноз. Пока средство прошло лишь доклинические испытания на животных, и до применения у людей потребуются дальнейшие исследования и тщательная проверка безопасности.

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