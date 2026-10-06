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Наука

Названо эфирное масло, помогающее крепче уснуть

Journal of Wood Science: эфирное масло корня хиноки улучшило качество сна
Tula L/Shutterstock/FOTODOM

Эфирное масло корня хиноки — японского кипариса — помогло людям реже просыпаться ночью и чувствовать себя бодрее по утрам. К такому выводу пришли исследователи сельскохозяйственного факультета Университета Кюсю в Японии. Работа опубликована в журнале Journal of Wood Science.

В эксперименте участвовали 12 японок в возрасте от 35 до 60 лет. Исследование построили по перекрестной схеме с одним «слепым» условием: две недели женщины спали с эфирным маслом, еще две — с нейтральным контрольным составом, не зная, что именно используют. Масло применяли просто: три капли наносили в бумажный стаканчик и оставляли на ночь примерно в 30 сантиметрах от носа.

Эффект проявился постепенно. К седьмому дню использования масла у участниц росла активность медленных дельта-волн в момент засыпания — они характерны для глубокого сна. А к тринадцатому дню женщины реже просыпались среди ночи и меньше ощущали сонливость после пробуждения по сравнению с контрольным периодом.

«Наши результаты показывают, что регулярное использование эфирного масла корня хиноки в домашних условиях может способствовать засыпанию, непрерывности сна и ощущению свежести по утрам», — отметил доцент Кунимиеси Симидзу.

Ранее ученые назвали причину негативных эмоций во сне.

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