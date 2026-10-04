В США врачи случайно ампутировали женщине здоровую ногу

В американском штате Огайо врачи случайно ампутировали женщине здоровую ногу во время операции. 15 сентября 2025 года Шэрон Джекс должна была перенести ампутацию правой ноги ниже колена из-за заболевания, однако после операции обнаружила, что лишилась левой. Женщина подала иск против хирурга, членов операционной бригады и больницы. Об этом сообщает New York Post.

4-летней Шэрон Джекс планировали ампутацию правой ноги ниже колена из-за плоскоклеточного рака кожи (squamous cell carcinoma). По данным медицинских документов, перед операцией хирург правильно обозначил ногу, которую планировалось удалить. Однако во время вмешательства врачи ампутировали противоположную конечность. При этом отметка на правой ноге, которую изначально собирались оперировать, осталась на месте.

Плоскоклеточный рак обычно начинается в клетках верхнего слоя кожи. На руках и ногах опухоль может выглядеть как долго не заживающая язва, плотный или шелушащийся узел, корка либо участок измененной кожи. При более агрессивном или запущенном раке опухоль может прорастать глубже — в подкожные ткани, мышцы, нервы и другие структуры.

Как утверждается в иске, перед началом операции медицинская команда дважды проводила обязательную процедуру проверки — так называемый хирургический «тайм-аут». Во время нее должны подтвердить личность пациента, вид предстоящей операции и правильное место вмешательства. Несмотря на эти проверки, ошибка не была обнаружена до начала ампутации.

После того как выяснилось, что была удалена не та нога, врачам пришлось ампутировать и правую — ту, которая действительно нуждалась в операции. В результате Джекс лишилась обеих ног.

В больнице общего профиля Селби подтвердили, что в сентябре 2025 года произошел серьезный хирургический инцидент. В учреждении заявили, что внутренняя проверка показала: произошедшее можно было предотвратить, а стандартные процедуры безопасности в операционной не были соблюдены.

По словам представителей больницы, сотрудники, ответственные за ошибку, больше не работают в учреждении. После инцидента руководство также приняло дополнительные меры, чтобы предотвратить повторение подобного случая.

Ранее сообщалось, что хирург удалил женщине здоровую ткань мозга вместо опухоли и оставил ее недееспособной.