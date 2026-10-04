В шумной и жаркой спальне трудно выспаться даже за восемь часов, выяснили ученые

SH: шум, свет и жара в спальне снижают шансы хорошо выспаться за восемь часов

Жара, яркий свет и шум в спальне препятствуют полноценному восстановлению организма во время ночного сна, даже если его общая продолжительность составляет рекомендованные восемь часов. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Пенсильвания. Результаты опубликованы в журнале Sleep Health.

В исследовании участвовали 372 человека, средний возраст добровольцев составил 22 года. В течение 14 дней они каждое утро сообщали, насколько комфортными были условия в спальне п, а также носили устройства на запястье, которые фиксировали сон и периоды бодрствования.

Наиболее выраженная связь обнаружилась с температурой. В ночи, когда участники считали комнату слишком жаркой, они проводили во сне меньшую долю времени, а вероятность оценки сна как хорошего снижалась на 45%. У людей, чаще жаловавшихся на жару, суммарное время ночных пробуждений оказалось почти на 10 минут больше. При этом жара не приводила к заметному сокращению общей продолжительности сна.

Яркий свет был связан с другим эффектом. Участники, регулярно сообщавшие о слишком ярком освещении, в среднем засыпали примерно на 111 минут позже и просыпались примерно на 132 минуты позже тех, кто не сталкивался с такой проблемой.

«Это не означает, будто одна яркая ночь сдвигает сон почти на два часа: чрезмерная яркость встречалась редко, а связь отражала прежде всего различия в привычном режиме сна», — рассказали ученые.

Шум в помещении также был связан с худшим качеством сна и меньшей долей времени, проведенного во сне. Внешний шум такой четкой связи не показал.

Исследователи отмечают, что одна и та же обстановка может по-разному влиять на людей. Кроме того, команда не измеряла объективные уровни температуры, света и шума, поэтому работа показывает корреляцию, а не причинно-следственную связь.

Ранее ученые усомнились в универсальном «правиле восьми часов сна».