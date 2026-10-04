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Наука

Ухудшение памяти после 60 лет связано с риском инсульта, выяснили ученые

JAHA: ухудшение памяти в возрасте 60-69 лет связано с риском инсульта
Shutterstock

Исследователи из Лундского университета обнаружили, что у людей в возрасте 60–69 лет низкие результаты тестов на память и скорость реакции связаны с повышенным риском инсульта в последующие годы. При этом после 70 лет такая связь исчезает. Работа опубликована в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые проанализировали данные 4912 участников шведского проекта Good Aging in Skåne, которым на момент включения было не менее 60 лет. Ни у кого из испытуемых не было деменции, инсульта или транзиторной ишемической атаки в истории болезни. Добровольцы проходили серию стандартных когнитивных тестов: запоминали и узнавали слова, выполняли задания на скорость, называли животных и профессии, а также воспроизводили числа в обратном порядке.

Исследователи объединили результаты в общий когнитивный балл и разделили участников каждой возрастной группы на три категории. За людьми наблюдали в среднем 12,3 года, используя данные Национального регистра пациентов Швеции. За это время первый инсульт перенесли 572 человека.

Наиболее выраженная закономерность обнаружилась среди участников 60–69 лет. Инсульт произошел у 119 человек из нижней трети по общему когнитивному баллу и у 44 человек из верхней трети. После учета возраста, пола, образования, физической активности, веса, курения, алкоголя, диабета, давления, холестерина, сердечных заболеваний, аритмии и принимаемых лекарств риск инсульта в группе с самыми низкими показателями оставался на 86% выше.

Отдельно низкие результаты по памяти были связаны с повышением риска инсульта на 68%, а низкая скорость выполнения заданий — на 66%. Связи с заданиями на называние слов и воспроизведение чисел исследователи не обнаружили. Кроме того, закономерность была заметнее у мужчин, однако авторы считают этот результат предварительным.

После 70 лет низкие когнитивные показатели уже не предсказывали повышенный риск инсульта. Исследователи предполагают, что с возрастом различия между людьми становятся менее заметными: на когнитивные функции и риск инсульта начинают сильнее влиять многочисленные заболевания, лекарства и распространенные у пожилых людей повреждения мелких сосудов мозга.

Ранее была названа особенность мышления, снижающая риск деменции.

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