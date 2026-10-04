Ученые назвали два главных рубежа старения иммунной системы

Ученые из Медицинской школы Duke-NUS выявили два периода жизни, когда иммунная система претерпевает особенно заметные изменения, — около 40 и после 60 лет. К такому выводу исследователи пришли в ходе анализа почти 3,8 млн иммунных клеток у 1828 здоровых людей в возрасте от 19 до 97 лет. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследование показало, что иммунная система стареет неравномерно, а периоды более быстрых изменений могут приходиться на разные этапы жизни.

Первый выраженный рубеж наблюдался примерно в 40 лет. В этот период особенно сильно менялась активность CD4 Т-клеток — иммунных клеток, которые координируют работу других компонентов иммунной системы. После 60 лет происходила новая волна изменений, на этот раз с заметным участием CD8 Т-клеток, способных уничтожать инфицированные и аномальные клетки.

«Одновременно с возрастом снижалась активность ряда базовых функций иммунных клеток, включая считывание генетической информации и производство белков. При этом усиливались процессы, связанные с воспалением», — рассказали ученые.

Ученые обнаружили и различия между мужчинами и женщинами. Многие изменения происходили у обоих полов, однако их время и динамика могли отличаться. Например, некоторые изменения активности CD8 Т-клеток у мужчин проявлялись раньше, тогда как у женщин продолжали усиливаться позднее.

Исследователи также проанализировали химические изменения ДНК у 729 участников и создали модели, способные оценивать возраст человека по активности иммунных клеток. Однако эти «биологические часы» пока не позволяют определить, насколько здорово человек стареет или заболеет ли он в будущем. Кроме того, в исследовании изучались только иммунные клетки крови.

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