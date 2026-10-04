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Наука

Кофеин может повышать спортивную выносливость, выяснили ученые

MSSE: кофеин может повышать спортивную выносливость при нехватке кислорода
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Кофеин помогает спортсменам выполнять больше работы в условиях нехватки кислорода, но не предотвращает постепенное падение производительности из-за усталости. К такому выводу пришли ученые из Чанчжоуского профессионально-технического института, Шанхайского университета спорта и Университета Западной Австралии. Результаты исследования опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

В эксперименте участвовали 15 молодых спортсменов, игравших в футбол, баскетбол или волейбол. За час до теста они принимали кофеин из расчета шесть мг на килограмм массы тела либо плацебо. Испытание проходило в условиях, имитирующих нахождение на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря: содержание кислорода в воздухе снижали с обычных 21% до 16,5%.

Участники выполняли на велотренажере два 40-минутных заезда на время с 15-минутным перерывом. В программу входили многочисленные короткие спринты, имитирующие интенсивные рывки, характерные для командных видов спорта.

Кофеин действительно повышал производительность. В первой половине теста спортсмены выполнили на 6,2% больше работы, чем после плацебо, а во второй — на 5,3% больше. Преимущество сохранялось на протяжении всего испытания.

Однако кофеин не устранил накопление усталости. По сравнению с первой половиной теста общий объем работы во второй снизился примерно одинаково — на 9,3% после кофеина и на 9,5% после плацебо. Иными словами, спортсмены начинали с более высокого уровня и продолжали снижать показатели примерно с той же скоростью.

При этом в конце испытания участники оценивали нагрузку и затрудненность дыхания как меньшие после кофеина, хотя выполняли больше работы. Ощущение тяжести в ногах при этом существенно не изменилось.

Исследователи отмечают, что результаты могут быть актуальны для командных видов спорта на большой высоте, где недостаток кислорода способен снижать количество спринтов и общий объем работы игроков. Однако эксперимент проводился на велотренажере, а не на футбольном поле, и в нем участвовала небольшая группа молодых спортсменов. Поэтому пока неизвестно, сохранится ли эффект у профессиональных игроков в условиях реального матча и на настоящей высоте.

Ранее ученые выяснили, что приседания и планка эффективно снижают давление.

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