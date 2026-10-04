Не ИИ, а СИ: Илон Маск призвал больше не использовать термин «ИИ»

Американский предприниматель Илон Маск согласился с предложением президента США Дональда Трампа по поводу использования термина «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Никакого больше ИИ. СИ («суперинтеллект»). Так лучше», — написал Маск.

В конце сентября Трамп подписал указ, предписывающий американским органам власти называть искусственный интеллект (Artificial Intelligence) «суперинтеллектом» (Super Intelligence).

Глава Белого дома поручил подготовить предложения об отдельном федеральном определении «суперинтеллекта» в течение 60 дней. Пока для исполнения указа новый термин будет обозначать те же технологии и системы, которые действующее законодательство относит к искусственному интеллекту.

О намерении изменить название технологии Трамп объявил 22 сентября, выступая на Генассамблее ООН.

Крупнейшие американские технологические компании подписали соглашение о добровольном саморегулировании в этой сфере.

Ранее вице-президент США Вэнс сравнил ажиотаж вокруг ИИ с пандемией COVID-19.