Лингвист рассказал, как общение с ИИ может лишить человеческую речь иронии

Активное общение с искусственным интеллектом может привести к обеднению человеческой речи — потере подтекста, иронии и других скрытых смыслов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ.

По его словам, ИИ быстро осваивает язык, однако у него есть принципиальное отличие от человека — отсутствие подтекста, который не появляется без специального запроса. Задачу «придумать что-нибудь смешное» ИИ сам себе не поставит. При этом по мере роста объема коммуникаций с машинами сокращается объем общения человека с людьми.

«Если ИИ становится главным собеседником человека, то человек, естественно, под него подстраивается, и так искусственный интеллект начинает влиять на речь и коммуникативное поведение людей. Может произойти потеря глубины человеческого общения — всего несказанного: подтекста, иронии и скрытого юмора в целом», — предупредил лингвист.

Кронгауз отметил, что вместе с коллегами проводил тесты на чувство юмора у ИИ, и тот «начинает решать и эту задачу», но не самостоятельно, а по запросу. В обычном же режиме ИИ общается «без двойного дна», — он не привык что-то иметь в виду, не произнося этого.

Для сравнения лингвист привел пример неоднозначности человеческой речи: фраза «ты молодец» может быть искренней похвалой, а может — иронией или издевкой, и в интернете для различения этих смыслов появились смайлики, делающие «подмигивание» более очевидным.

«ИИ, возможно, овладеет и этими вещами, но ему пока непонятно, зачем нужна непрямая речь. Он может говорить только прямо и отвечать на вопросы, которые мы ему задаем, — у него нет стимула использовать многомерность речи», — объяснил профессор. Под воздействием такого собеседника люди, по его словам, рискуют стать «прямее, строже и четче».

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