Ученые выяснили, почему при депрессии время буквально замедляется

Мозг здорового человека субъективно укорачивает скучные и рутинные интервалы, однако у людей с депрессивными эпизодами в прошлом эта пластичность оказывается нарушенной: им кажется, что время идет замедленно. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Сысоева ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и Института когнитивных нейронаук ВШЭ.

В эксперименте, проведенном ВШЭ, участвовали люди с депрессивными эпизодами в анамнезе, которые на момент исследования находились в ремиссии. Им предлагали несложный тест: на экране по очереди загорались две «звездочки», и нужно было определить, какая из них длилась дольше.

«У большинства обычных людей первая звездочка субъективно кажется короче второй, даже если интервалы равны. Мозг умеет пластично укорачивать уже прожитое: представление о первом интервале постепенно гаснет, и длительность кажется меньше. Мы показали, что этот механизм связан с серотонинергической системой», – объяснила Сысоева.

У участников с депрессией в анамнезе, напротив, механизм «сжатия» времени не работал: именно они оказались наиболее точными. Пока, впрочем, невозможно сказать, является ли это следствием самих депрессивных эпизодов или генетической предрасположенностью к «гиперточности».

«Этот результат примиряет две внешне противоречивые особенности людей с депрессией. С одной стороны, они гиперобъективны и склонны просчитывать худшие сценарии с математической точностью, с другой — субъективно время у них замедлено. Время у них действительно течет медленнее, чем у среднего человека, но именно потому, что обычный человек умеет гибко ускорять время, а у них эта пластичность нарушена», – отметила психолог.

Возможно, из-за этого человек не может «прокрутить» неприятные эпизоды и вынужден постоянно в них находиться, что и создает у людей с депрессией дополнительные трудности с психологической адаптацией, – заключила собеседница «Газеты.Ru».

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