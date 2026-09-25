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Наука

Стало известно, как нужно спать, чтобы снизить риск 83 болезней сразу

PLOS Medicine: большая продолжительность быстрой фазы сна снижает риск болезней
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Чем больше у человека фазы быстрого сна (REM), тем ниже его риск сразу для 83 заболеваний — от деменции и сердечной недостаточности до болезни Паркинсона. А больше глубокого сна связано с меньшим риском диабета второго типа и тяжелой депрессии. Работа опубликована в журнале PLOS Medicine.

Ученые из Столичного медицинского университета в Китае вместе с британским биобанком UK Biobank проанализировали данные 95 559 человек. Фазы сна измеряли объективно — с помощью носимых на запястье датчиков движения и алгоритмов машинного обучения, а затем сопоставляли их с более чем тысячей диагнозов по медицинским записям. Средний срок наблюдения составил почти девять лет.

Цифры впечатляют: дополнительные примерно 47 минут REM-сна были связаны с заметно меньшим риском сердечной недостаточности, деменции и особенно болезни Паркинсона. Оптимальной оказалась привычная норма — 6–8 часов сна в сутки, тогда как у тех, кто спал меньше пяти часов, был повышен риск сразу по 37 болезням.

Важно, что исследование наблюдательное: оно показывает связь, но не доказывает, что именно REM-сон защищает от болезней. Возможно, наоборот, ранние, еще незаметные стадии этих заболеваний нарушают структуру сна. Тем не менее работа — одна из крупнейших, где сон измеряли не по опросникам, а объективно, и она подкрепляет идею, что качество и структура сна, а не только его продолжительность, важны для здоровья.

Фаза быстрого сна (REM) — это период, когда мы видим большинство сновидений, а мозг активно перерабатывает информацию и эмоции; глубокий медленный сон отвечает за физическое восстановление. С возрастом доля этих фаз естественно снижается, что может быть связано с ростом риска возрастных болезней. Авторы подчеркивают, что заботиться стоит не только о количестве часов сна, но и о регулярном режиме, отсутствии частых пробуждений и достаточной глубине отдыха.

Ранее новый препарат смог вдвое сократить опасные приступы апноэ во сне.

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