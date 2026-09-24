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Наука

Психолог раскрыла, как «эффект ореола» заставляет доверять красивым людям

Психолог Никитина: красивых считают компетентными, но лидерами назначают реже
Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Привлекательным незнакомцам люди автоматически приписывают положительные качества — от компетентности до доброты, а связка «красивое — значит хорошее» закладывается еще в дошкольном возрасте и сохраняется до глубокой старости. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий научный сотрудник Института психологии РАН Елена Никитина.

Как отметила психолог, положительных, но непривлекательных литературных героев можно пересчитать по пальцам одной руки — это Квазимодо, Шрек и Щелкунчик. С раннего возраста детям через сказки транслируют простую схему: «Баба-яга — плохая, Василиса — Прекрасная».

«Для дошколят существует связка этического и эстетического: всё, что красивое, наверное, будет и хорошим. А если человек хороший, значит, он будет красивым. Эта связка остается с нами на долгие годы», – объяснила Никитина.

По её словам, «ореол» может распространяться не только на внешность, но и на заслуги: авторитет нобелевского лауреата по химии Лайнуса Полинга переходил на все, что он говорил, даже на области, в которых тот был некомпетентен. В частности, его идеи о том, что приём витамина C в огромных дозах — панацея от многих болезней, позднее неоднократно опровергались. То же, добавила эксперт, происходит со всеми значимыми людьми: что бы они ни говорили, сказанное кажется абсолютно правильным.

Впрочем, у эффекта есть и обратная сторона. При сравнении фотографий привлекательных и непривлекательных лиц выяснилось, что красивых женщин оценивали выше по всем показателям, кроме двух очень важных: оценки женщины как хорошей матери и как хорошего руководителя. Респонденты подкрепляли свои суждения тем, что красивые женщины, согласно стереотипам, заботятся только о своей внешности и не участвуют ни в воспитании детей, ни в делах компании.

При этом возраст и жизненный опыт эффект ореола не ослабляют. «Казалось бы, жизненный опыт должен чему-то нас научить, «заглушить» предвзятость к красивым людям. Но оказывается, что нет. В пожилом возрасте привлекательных все еще оценивают выше по всем критериям, и практически нет разницы между тем, как красивых воспринимают студенты и как их воспринимают пожилые люди», – отметила собеседница «Газеты.Ru».

Ранее психолог объяснила, почему младенцев-мальчиков часто принимают за девочек, и наоборот.

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