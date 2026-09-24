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Наука

Стало известно, почему всего за 47 лет Земля потеряла 12 триллионов тонн льда

Scientific Data: ледники Гренландии и Антарктиды тают, поднимая уровень моря
photosoft/Shutterstock/FOTODOM

Два крупнейших ледяных щита Земли — гренландский и антарктический — за 47 лет потеряли более 12 триллионов тонн льда, что подняло уровень Мирового океана примерно на 31,4 миллиметра. Главным виновником оказалось не таяние с поверхности, а теплеющий океан. Работа опубликована в журнале Scientific Data.

Исследование под руководством гляциолога Инес Отосаки из Нортумбрийского университета объединило усилия 58 ученых со всего мира. Они свели воедино данные 42 отдельных съемок, полученных с 27 спутниковых миссий за период с 1979 по 2026 год, — это одна из самых полных на сегодня картин того, как менялись полярные льды почти за полвека.

Оказалось, что около 84% потерянного льда не растаяло на месте, а сползло в океан из-за ускорившегося движения ледников, стекающих в воду. И лишь около 16% приходится на атмосферные процессы — поверхностное таяние и изменение снегопадов. Это указывает на ключевую роль теплеющей океанской воды, которая подтачивает ледники снизу, у их основания, заставляя течь быстрее.

Разница в механизмах важна для прогнозов: если раньше основное внимание уделяли таянию под действием теплого воздуха, то теперь ясно, что судьбу ледяных щитов во многом решает океан. А от того, как быстро тают Гренландия и Антарктида, напрямую зависит подъем уровня моря, угрожающий прибрежным городам по всему миру. Авторы подчеркивают, что многолетние спутниковые наблюдения — единственный способ отследить эти медленные, но неумолимые изменения.

Гренландия и Антарктида содержат основную часть пресной воды планеты, и полное таяние их льдов подняло бы уровень океана на десятки метров. Речь о таком сценарии не идет, но даже нынешние темпы потери льда ускоряют подъем моря и усиливают риск наводнений и штормовых нагонов на побережьях. Работа заложила единую базу данных, к которой смогут обращаться климатологи всего мира.

Ранее спутники заметили умирающие леса за два года до массовой гибели деревьев.

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