Сканирование мозга показало, чем сахарозаменители отличаются от сахара

Настоящий сахар и сахарозаменители по-разному действуют на мозг: сканирование показало, что сахар снижает активность в «центре удовольствия», а подсластители оставляют ее почти такой же, как после обычной воды. Работа опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах обследовали 30 здоровых молодых людей, измеряя мозговой кровоток как показатель активности разных зон. Участникам давали напитки с сахарозой (обычным сахаром), с сукралозой, с экстрактом архата (монашеского фрукта) и просто воду.

Оказалось, что в области под названием вентральная область покрышки — части системы вознаграждения мозга — активность после сахара была ниже, чем после воды или подсластителей. При этом в гипоталамусе, отвечающем за чувство голода и насыщения, реакция на все напитки была примерно одинаковой. Иными словами, именно калорийный сахар особым образом «переключает» систему вознаграждения, тогда как бескалорийные подсластители в этом смысле ведут себя скорее как вода.

Отдельно ученые заметили, что сочетание подсластителя аллюлозы со стевией замедляло опорожнение желудка почти так же, как сахар, хотя калорий в нем почти нет, — неожиданный результат, требующий проверки. Работа не дает простого ответа, полезны сахарозаменители или вредны, но помогает понять, почему они не всегда воспринимаются организмом как полноценная «замена» сладкого. Выборка была небольшой и состояла в основном из молодых мужчин, поэтому выводы предстоит подтвердить.

Сахарозаменители все чаще используют, чтобы снизить калорийность рациона и риск ожирения и диабета, но споры об их пользе не утихают. Одни исследования подозревают их в том, что они сбивают регуляцию аппетита, другие таких эффектов не находят. Новая работа не выносит приговора, но показывает, что мозг реагирует на сладкий вкус без калорий иначе, чем на сахар, и это может влиять на пищевое поведение.

Ранее ученые объяснили, что сладкая газировка вызывает ожирение даже без калорий.