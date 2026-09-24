Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Наука

Сканирование мозга показало, чем сахарозаменители отличаются от сахара

AJCN: сахар гасит активность центра удовольствия, а подсластители — нет
Shutterstock

Настоящий сахар и сахарозаменители по-разному действуют на мозг: сканирование показало, что сахар снижает активность в «центре удовольствия», а подсластители оставляют ее почти такой же, как после обычной воды. Работа опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах обследовали 30 здоровых молодых людей, измеряя мозговой кровоток как показатель активности разных зон. Участникам давали напитки с сахарозой (обычным сахаром), с сукралозой, с экстрактом архата (монашеского фрукта) и просто воду.

Оказалось, что в области под названием вентральная область покрышки — части системы вознаграждения мозга — активность после сахара была ниже, чем после воды или подсластителей. При этом в гипоталамусе, отвечающем за чувство голода и насыщения, реакция на все напитки была примерно одинаковой. Иными словами, именно калорийный сахар особым образом «переключает» систему вознаграждения, тогда как бескалорийные подсластители в этом смысле ведут себя скорее как вода.

Отдельно ученые заметили, что сочетание подсластителя аллюлозы со стевией замедляло опорожнение желудка почти так же, как сахар, хотя калорий в нем почти нет, — неожиданный результат, требующий проверки. Работа не дает простого ответа, полезны сахарозаменители или вредны, но помогает понять, почему они не всегда воспринимаются организмом как полноценная «замена» сладкого. Выборка была небольшой и состояла в основном из молодых мужчин, поэтому выводы предстоит подтвердить.

Сахарозаменители все чаще используют, чтобы снизить калорийность рациона и риск ожирения и диабета, но споры об их пользе не утихают. Одни исследования подозревают их в том, что они сбивают регуляцию аппетита, другие таких эффектов не находят. Новая работа не выносит приговора, но показывает, что мозг реагирует на сладкий вкус без калорий иначе, чем на сахар, и это может влиять на пищевое поведение.

Ранее ученые объяснили, что сладкая газировка вызывает ожирение даже без калорий.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!