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Наука

Ученые выяснили, как рак простаты угнетает иммунитет

CDis: рак простаты подавляет иммунную систему благодаря одному белку
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Техасском университете выяснили, что белок B7-H3 помогает опухолям предстательной железы подавляют иммунную систему и формируют вокруг себя защитное микроокружение, которое помогает им противостоять лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery.

Исследователи изучали кастрационно-резистентный рак предстательной железы — форму заболевания, которая со временем перестает отвечать на гормональную терапию. Оказалось, что важную роль в устойчивости опухоли играет белок B7-H3, который в больших количествах присутствует на клетках многих видов рака.

Ученые обнаружили, что B7-H3 взаимодействует с миелоидными супрессорными клетками (MDSC) — иммунными клетками, подавляющими противоопухолевый ответ. Под воздействием B7-H3 MDSC переходят в состояние, напоминающее клеточное старение, и выделяют сигнальные молекулы, которые привлекают дополнительные иммунные клетки, способствующие подавлению иммунитета.

«При блокировке B7-H3 количество MDSC снижалось, однако оставшиеся клетки начинали активнее воздействовать на фибробласты — клетки соединительной ткани. В результате вокруг опухоли формировался плотный тканевый барьер, который затруднял проникновение иммунных клеток и лекарств», — выяснили исследователи.

Чтобы одновременно воздействовать на оба механизма, исследователи объединили терапию против B7-H3 с траметинибом — одобренным FDA ингибитором MEK. В доклинических моделях такая комбинация сильнее подавляла рост опухолей и увеличивала выживаемость по сравнению с каждым из методов по отдельности. Она также способствовала проникновению T-клеток внутрь опухоли.

Исследователи отмечают, что полученные результаты пока подтверждены только в доклинических моделях. Их еще предстоит проверить в клинических исследованиях на людях. Авторы считают, что обнаруженный механизм может помочь понять, почему терапия, направленная на B7-H3, не всегда эффективна сама по себе, и разработать новые комбинированные подходы к лечению распространенного рака простаты.
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Ранее была названа группа продуктов, повышающая риск рака простаты.

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