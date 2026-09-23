В Новосибирске нейросеть посадили за пульт инженера

На закрытом отраслевом форуме «ИТОПК-2026» российская компания «Экспонента» представила продукт под названием Engee MIND, который меняет представление об искусственном интеллекте ИИ. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Отмечается, что если раньше инженер выполнял основные расчеты, а в отдельном окне был открыт чат-бот в качестве помощника, то сейчас языковая модель получила доступ ко всему — настройкам, пользовательскому коду, документации, библиотекам, параметрам задачи.

В рамках проекта ИИ не просто отвечает на запросы, а работает сам, разбирая модель, меняя вводные, внося правки в код и производя все необходимые расчеты. Инженер же принимает окончательное решение.

Один из реальных кейсов, с которым справилась нейросеть — перенос энергетических моделей из зарубежной платформы Simulink в отечественную. Разработчики напоминают, что раньше эти данные приходилось импортировать вручную, что крайне трудоемко. ИИ же самостоятельно разобрал исходные файлы, восстановил логику отдельных фрагментов, адаптировал компоненты и пользовательские функции, произвел расчеты, сравнил результаты.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин, искусственный интеллект является стратегической технологией, обеспечивающей глобальные безопасность и прогресс. По его словам, речь идет о технологиях, которые становятся важным фактором конкурентоспособности, экономического роста и прогресса. Глава государства также отмечал, что Россия — одна из немногих стран, создающих суверенные платформы в сфере ИИ.

Ранее сообщалось, что российскому бизнесу облегчат внедрение искусственного интеллекта.